Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования убийства в результате перестрелки в Видном

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования убийства после конфликта со стрельбой возле ресторана в Видном. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале СК РФ.

Сообщается, что Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

По данным следствия, 22 декабря 2023 года ночью возле ресторана в городе Видное произошел конфликт между двумя компаниями мужчин, переросший в перестрелку. В результате трое участников инцидента получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницу. Еще один скрылся с места происшествия. Спустя некоторое время один из пострадавших скончался в больнице. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

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