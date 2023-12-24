Бастрыкин поручил возбудить дело по факту госпитализации детей из лагеря в Евпатории

Фото: Следственный комитет РФ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил СУСК Крыма и Севастополя возбудить уголовное дело по факту госпитализации детей из детского лагеря в Евпатории. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Следственного комитета.

Сообщается, что девять детей, находившихся в детском лагере "Юность", были госпитализированы в Евпаторийскую городскую больницу. Как сообщил минздрав республики Крым, у восьми из них был выявлен гастроэнтероколит, у одного – ОРЗ.

Как сообщила вице-премьер по социальным вопросам правительства Крыма Елена Романовская, управление Роспотребнадзора начало проверку по факту сообщений в соцсетях об отравлении детей. Следственный комитет начал проверку.

Ранее в Саратовской области с поезда Тюмень – Адлер сняли 125 детей, возвращавшихся из лагеря, из-за поступившей информации об обращении за медпомощью ребенка с повышением температуры. Позднее стало известно, что в вагоне поезда умерла 12-летняя девочка. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Между тем у снятых с поезда детей выявили вирус гриппа А.

Больных детей ОРВИ и ОРЗ "отфильтруют" в школах и детских садах