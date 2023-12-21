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Все 124 ребенка из поезда Тюмень – Адлер госпитализированы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина.

По его словам, у детей "нормальное, совершенно адекватное" состояние. Госпитализированных в тяжелом состоянии нет.

"Это контрольное мероприятие, где врачи наблюдают за детьми, которые имели определенный контакт с заболеваемостью. Часть из них ОРВИ болеют", – подчеркнул Костин.

Ранее в Саратовской области с поезда Тюмень – Адлер сняли 125 детей, возвращавшихся из лагеря, из-за поступившей информации об обращении за медпомощью ребенка с повышением температуры.

Сотрудники Роспотребнадзора развернули на месте мобильную лабораторию, в которой медики осмотрели всех детей. После этого было принято решение доставить их в местную инфекционную больницу, чтобы проверить на наличие заболеваний.

Позднее стало известно, что в вагоне поезда умерла 12-летняя девочка. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Между тем у снятых с поезда детей выявили вирус гриппа А.