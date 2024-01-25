Ремонтника задержали по подозрению в убийстве коллеги в городском округе Фрязино

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Во Фрязине задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве коллеги, считавшегося пропавшим с 15 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

По информации следствия, 15 января между бригадирами произошел конфликт на бытовой почве. Ссора, которая переросла в драку, случилась в помещении, которое они ремонтировали. Во время конфликта подозреваемый нанес мужчине ножевые ранения.

В результате он скончался на месте, а его коллега решил избавиться от тела, закопав его под снегом в поле недалеко от дома. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве. Тело убитого было обнаружено 25 января, фигуранта задержали и доставили на допрос.

Ранее чеченские правоохранители задержали 30-летнего мужчину, который нанес смертельные ножевые ранения жителю села Воскресеновского. По словам главы республики Рамзана Кадырова, преступник скрывался в лесном массиве.

До этого в Челябинской области задержали и арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве 15-летней девочки. Ночью 6 января у дома № 2 на улице Октябрьской села Татищева между молодым человеком и девочкой произошла ссора, в результате чего злоумышленник расправился с ней и сбежал с места преступления.

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