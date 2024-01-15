В Чечне задержали подозреваемого в убийстве сельского жителя

Фото: 123RF/danielt1994

Чеченские правоохранители задержали 30-летнего мужчину, который нанес смертельные ножевые ранения жителю села Воскресеновского. Глава республики Рамзан Кадыров рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

Ранее в Сети появилось видео, которое было снято самим нападавшим. На кадрах видно, как злоумышленник заходит во двор к 54-летнему мужчине, говорит с ним, а затем внезапно набрасывается на собеседника с ножом.

"Кадры, цинично снятые убийцей, облетели мессенджеры в считаные минуты. 30-летний преступник скрывался в лесном массиве, но был отслежен благодаря профессиональным действиям МВД по Чеченской Республике и задержан", – говорится в публикации Кадырова.

По данному факту завели уголовное дело об убийстве. Следователи намерены установить, что послужило причиной агрессивного поведения мужчины.

Ранее в Челябинской области задержали и арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве 15-летней девочки. Ночью 6 января у дома № 2 на улице Октябрьской села Татищева между молодым человеком и девочкой произошла ссора, в результате чего злоумышленник расправился с ней и сбежал с места преступления.

СМИ писали, что арестованный приходится погибшей двоюродным братом. Между родственниками были сложные отношения.



"Московский патруль": мужчина убил мать и закопал ее тело