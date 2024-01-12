Тела двух мужчин обнаружили в бытовке на заброшенной даче Сталина в Мытищах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин, чьи тела обнаружили в бытовке на территории городского округа Мытищи. Об этом в своем телеграм-канале рассказала пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Тела без признаков насильственной смерти обнаружили 12 января. По данному факту местными следователями была организована доследственная проверка, уточнили в пресс-службе.



"В настоящее время на месте проводят осмотр следователи и криминалисты. Назначены медицинские судебные экспертизы, по результатам которых будет установлена причина смерти погибших", – подчеркнули в ведомстве.

По данным Агентства "Москва", тела были найдены на заброшенной даче Иосифа Сталина, в усадьбе Липки-Алексеевское в юго-западной части городского округа Мытищи. По предварительной информации, это бывший охранник территории и его знакомый.

Подмосковная дача Сталина была продана в конце 2023 года на аукционе компании из Краснодарского края "Консалтинг и право". Итоговая сумма не называлась, но начальная стоимость лота составила 403,5 миллиона рублей. В эту сумму входила аренда участка площадью 38 гектаров, а также сама недвижимость.

После приобретения участка компания должна осуществить работы по сохранению усадьбы и выполнить условия по ее содержанию. Усадьбу выставили на аукцион 23 августа. Здание построили в 1820-х годах. Затем территорию национализировали, и до 1989 года усадьба была правительственной дачей.

Подмосковную дачу Сталина выставили на торги