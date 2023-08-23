Бывшую дачу Сталина продадут на аукционе в Подмосковье

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Усадьбу "Липки" в подмосковных Вешках, где в 1930-х годах проживал лидер СССР Иосиф Сталин, выставили на аукцион. Об этом сообщает РИА Новости.

Общая площадь территории усадьбы, которая окружена липовым парком, достигает около 38,4 гектара. По подсчетам специалистов, стартовая стоимость усадьбы может составить примерно 400–500 миллионов рублей.

Здание построили в 1820-х годах. Примерно в это время там проживал купец Александр Алексеев. Спустя время территорию национализировали и до 1989 года усадьба была правительственной дачей. Комплекс стал знаменит тем, что в 1932 году там жил Сталин.

Ранее прямой правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад фактически оказался бездомным и ночует в машине из-за того, что его отец Хосин Бенсаад сменил замки в новой московской квартире. По его словам, это является покушением на жизнь правнука Сталина. Горжанкин уточнил, что конфликт в семье связан с правами собственности на жилье. При этом Селим прописан в той квартире, где его отец сменил замки.

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