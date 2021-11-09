Прямой правнук Сталина фактически оказался бездомным после конфликта с отцом

Фото: ТАСС/TASS:Archive

Прямой правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад фактически оказался бездомным и ночует в машине из-за того, что его отец Хосин Бенсаад сменил замки в новой московской квартире. Об этом рассказал пресс-атташе Селима Вадим Горжанкин, передает телеканал "360".

По его словам, это является покушением на жизнь правнука Сталина. Горжанкин уточнил, что конфликт в семье связан с правами собственности на жилье. При этом Селим прописан в той квартире, где его отец сменил замки.

Пресс-атташе также добавил, что ситуация ухудшилась после выхода книги, авторами которой стали историк семьи Сталиных Лана Паршина и Бенсаад-младший.

"Ситуация очень обострилась после недавнего выхода книги, которая была подготовлена непосредственно Ланой в соавторстве с Селимом", – сказал Горжанкин.

По его словам, в данной книге содержится какая-то сенсационная информация, в частности, о завещании, которое якобы подделал отец Селима, чтобы завладеть квартирой.

Ранее сообщалось, что более половины россиян положительно относятся к Сталину. Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса. Негативные чувства к руководителю Советского государства испытывают лишь 16 процентов опрошенных. Многие считают, что он действовал в интересах общества.