Избивший в Тюмени школьника из-за кадетской звезды заявил, что хотел купить у него шапку

Фото: телеграм-канал Readovka

Мать подростка, которого избил мужчина в Тюмени из-за кадетской звезды, сообщила, что нападавший хотел за 500 рублей приобрести у ее сына шапку. Об этом передает RT.

Как она утверждает, именно такие показания дал в отделении полиции злоумышленник. Кроме того, женщина добавила, что в момент, когда на помощь пострадавшему выбежали родители одного из детей, мужчина кричал: "Сейчас я воспитаю ваших детей, раз вы не можете".

Ранее в местных телеграм-каналах появилась информация о том, что неизвестные 5 февраля напали на 16-летнего подростка, его девушку и друга в подъезде. Злоумышленники, по информации СМИ, предположили, что на шапке мальчика армейская звезда, а не кадетская, поэтому избили школьника.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили телеканалу "360", что уже завели уголовное дело по факту происшествия. Сейчас сотрудники ведомства пытаются найти и задержать других причастных к этому инциденту.

При этом прокурор Тюменской области Владислав Московских проконтролирует ход и результаты расследования, он также поручил прокуратуре Ленинского округа проверить соблюдение закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

До этого подозреваемый в нападении с ножом на двоих пассажиров в столичном метрополитене был задержан полицейскими. По данным прокуратуры, инцидент произошел в поезде, который следовал от станции "Лубянка" до станции "Кропоткинская" Сокольнической линии метро.



"Безопасный город": боец джиу-джитсу избил школьников в Москве