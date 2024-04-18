Обвиняемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ задержали в Киргизии

Фото: телеграм-канал Mash

Владимира Головченко, обвиняемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, задержали на территории Киргизии, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По их данным, задержать его удалось благодаря взаимодействию киргизских и российских силовых структур. При этом подробности задержания не приводятся.

Сейчас следствие пытается установить сообщников Головченко и их местонахождение. По данным СК, обвиняемый имеет вид на жительство на Украине, где проживает его жена, а также гражданство Киргизии. Там проживают его мать и другие родственники.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Головченко на два месяца – до 12 июня. Следователь в ходе заседания заявил, что Головченко полностью признал вину и, кроме того, его вина подтверждается показаниями свидетелей и иными материалами.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное хранение оружия".

Взрыв на парковке в столичном районе Западное Дегунино произошел днем 12 апреля. В результате травмы получил Прозоров, который находился в тот момент в автомобиле. Также повреждения получили соседние машины.

16 апреля ФСБ РФ задержала мужчину, подорвавшего машину Прозорова. По данным службы, гражданин РФ 1983 года рождения после начала СВО выехал на Украину, где в октябре 2023 года был завербован представителем СБУ. Фигуранта координировал куратор, который якобы действовал по указанию главы украинского ведомства Василия Малюка.

Спецслужбы задержали 17 апреля второго фигуранта дела. Гражданин России и Молдавии 1994 года рождения доставил из-за рубежа компоненты бомбы для подрыва машины. По данным спецслужб, как минимум три человека участвовали в подготовке покушения.

