Против советника губернатора Орловской области возбудили уголовное дело

Фото: телеграм-канал "Советник Лежнев"

Дело о мошенничестве возбудили в отношении советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Советского районного суда Орла, в котором рассматривается вопрос об избрании меры пресечения Лежневу.

Суд рассматривает заключение под стражу советника губернатора на 31 день. Следователь представил в обоснование ходатайства копии материалов дела по статье "мошенничество", уточнил источник.

Ранее СМИ сообщали, что Лежнев был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

До этого восьмерых полицейских осудили в Москве за взятки, которые они получили в обмен на предоставление информации похоронным агентствам об умерших. Суд приговорил пятерых правоохранителей к заключению в колонии строгого режима сроком от 5 до 7 лет. Троим дали от 3 до 5 лет лишения свободы условно.