Возгорание произошло на территории промобъекта в Ставропольском крае из-за атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Шпаковском округе Ставропольского края после атаки БПЛА загорелся промышленный объект. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в мессенджере MAX.

По его словам, на месте происшествия работают пожарные. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Угрозы для жизни и здоровья местных жителей, а также риска перехода огня на жилые дома нет.

Кроме того, падение обломков дронов было зафиксировано в районе улицы Коломийцева в Ставрополе. Разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Ранее возгорание произошло на предприятии в Калужской области из-за атаки со стороны Украины. Согласно информации губернатора Владислава Шапши, никто из местных жителей не пострадал. Всего над регионом было сбито 6 дронов.