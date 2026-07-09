Трамп заявил, что США могут закрыть небо над Украиной в рамках гарантий безопасности

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы обеспечить закрытие воздушного пространства над Украиной, если это станет частью соглашения о гарантиях безопасности. Заявление прозвучало в ходе его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

Трамп подчеркнул, что после заключения всеобъемлющей мирной сделки украинской стороне не нужно будет беспокоиться о собственных механизмах сдерживания, в том числе о риске повторной атаки со стороны России. По словам американского лидера, достигнутые договоренности будут гарантировать невозобновление боевых действий.

При этом он подчеркнул, что основная нагрузка по мониторингу за соблюдением условий мира ляжет на европейские страны, а роль США будет заключаться в оказании поддержки этим усилиям.

Кроме того, Трамп сообщил, что в ближайшее время намерен созвониться с Владимиром Путиным для обсуждения ситуации.

Ранее американский президент заявил, что США получили землю на Украине в рамках сделки в рамках сделки по минеральным ресурсам. Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых в мае 2025 года. Согласно документу, Киев обещает предоставить американцам доступ к своим месторождениям.

