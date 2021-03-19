Меладзе впервые высказался о беременности Джанабаевой

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Певец Валерий Меладзе впервые прокомментировал беременность бывшей солистки "ВИА Гры" Альбины Джанабаевой. Об этом сообщает "Экспресс газета".

Напомним, в начале недели исполнительница призналась, что ждет от Меладзе ребенка. У артиста уже есть три дочери от первого брака, которым он уделяет внимание, несмотря на то что они взрослые.

Певец опубликовал свежее фото, на котором запечатлен с дочками Ингой, Ариной и Софьей в ресторане. В подписи к снимку он поделился с поклонниками, что семья имеет для него первостепенное значение. Кроме того, он подтвердил беременность Джанабаевой.

"За этим столом хватит места и для моих дочек, и для моих сыновей! Но, похоже, скоро понадобится еще один стул", – отметил Меладзе.

У пары уже есть двое общих сыновей – Константин, которому в конце февраля исполнилось 17 лет, и шестилетний Лука.

Ранее Джастин Тимберлейк сообщил о рождении второго ребенка. У певца и его супруги Джессики Бил родился сын, мальчика назвали Финеас. СМИ писали о возможной беременности жены Тимберлейка еще летом. Тогда пара никак не прокомментировала данную информацию.