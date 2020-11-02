Звезда сериала "Клон" родила первенца

Фото: instagram.com/sthefanybrito

Актриса из сериала "Клон" Стефани Бриту впервые стала мамой, сообщают "Дни.ру".

Актриса состоит в браке с Игорем Рачковским. Первенца она родила в одном из перинатальных центров в Рио-де-Жанейро 1 ноября. По некоторым данным, актриса назвала ребенка двойным именем в честь своего дедушки и мужа.

На своей странице в Instagram актриса уже выложила фотографию с малышом. Под фотографией Бриту написала, что этот день стал для их семьи самым счастливым.

В октябре известная рэп-исполнительница Ники Минаж и ее муж Кеннет Петти впервые стали родителями. О беременности звезды стало известно лишь в июле этого года. Артистка опубликовала снимок в Instagram.

