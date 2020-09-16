Джуд Лоу стал отцом в шестой раз

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Британский актер Джуд Лоу в шестой раз стал отцом, сообщает "Экспресс газета". Эту радостную новость он сообщил в шоу Джимми Фэллона.

Вдаваться в подробности 47-летний актер не стал – он не раскрыл пол ребенка, его имя и точную дату рождения.

Ребенка Лоу родила его жена – 33-летняя Филиппа Коан. Для нее малыш стал первенцем.

У Джуда Лоу есть пятеро детей от других отношений: 23-летний сын Рафферти, 19-летняя дочь Айрис, 17-летний сын Руди, 10-летняя дочь София и 5-летняя дочь Ада.

Ранее родителями стали музыкант Эд Ширан и его жена Черри Сиборн. У пары родилась девочка.



