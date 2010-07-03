Эд Ширан объявил о приостановке концертной деятельности

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Британский певец Эд Ширан заявил, что собирается оставить сцену на полтора года после завершения мирового турне, сообщают "Дни.ру".
"Сегодня заканчивается мой тур. Это и горько, и радостно одновременно. Я вас очень люблю. Это мой последний концерт в ближайшие полтора года", – объявил музыкант после концерта в родном Ипсвиче.
Ширан объяснил решение тем, что достиг в своей карьере потолка и больше не знает к чему стремиться. Также он намерен сосредоточиться на семейной жизни и отцовстве.
19 июля Ширан выступил на стадионе "Открытие Арена" в Москве. В прошлом году ему досталась премия "Грэмми" за альбом Divide. По всему миру продано более 15,5 миллиона копий альбома.
В дискографии исполнителя четыре студийных и 11 мини-альбомов. Музыкант неоднократно снимался в кино, по большей части играя самого себя.
Новый клип Ширана на песню Nothing On You набрал на YouTube больше миллиона просмотров всего за несколько часов. В ролике Ширан, хип-хоп исполнитель Дэйв и аргентинский рэпер Пауло Лондра едут на велосипедах по Лондону.
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