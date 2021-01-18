Джастин Тимберлейк сообщил, что стал отцом во второй раз

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Джастин Тимберлейк сообщил о рождении второго ребенка, сообщает "Экспресс газета". У певца и его супруги Джессики Бил родился сын, мальчика назвали Финеас.

СМИ писали о возможной беременности жены Тимберлейка еще летом. Тогда пара никак не прокомментировала данную информацию.

Певец подтвердил рождение ребенка спустя почти полгода на шоу Эллен Дедженерес. Скрыть беременность супруги и рождение малыша семье удалось благодаря карантину.

Ранее ирландский боец UFC Конор Макгрегор объявил, что скоро снова станет отцом. Спортсмен опубликовал в соцсети фото с двумя детьми и невестой Ди Девлин. В описании к посту Макгрегор указал, что его ждет большой год, и добавил эмодзи младенца.