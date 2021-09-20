В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми

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Состояние девяти пострадавших в результате стрельбы в пермском вузе оценивается как тяжелое. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Из 20 человек госпитализированных 9 человек находятся в тяжелом состоянии, сейчас им оказывается медицинская помощь", – сказал министр.

По его словам, наиболее тяжелые пациенты были направлены в Пермскую краевую больницу.

Он также подчеркнул, что решение о транспортировке пострадавших из Перми будет приниматься после стабилизации их состояния. Предположительно, это будет сделано утром 21 сентября.

Трагедия произошла утром 20 сентября в Пермском государственном университете. Неизвестный вошел на территорию вуза и открыл стрельбу. В результате шесть человек погибли, еще 24 пострадали.

Позже нападавший был задержан. Им оказался один из студентов юридического факультета ПГНИУ. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

