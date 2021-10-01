Пермский вуз, где студент открыл стрельбу, провел переговоры с Росгвардией

14:37
Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг
Пермский государственный национальный исследовательский университет, где студент открыл огонь, провел переговоры с Росгвардией. По данным РИА Новости, переговоры велись по вопросу предоставления охранных услуг.
"Переговоры с Росгвардией были, итоги пока не разглашаются", – отметили в вузе.
Трагедия в пермском университете произошла 20 сентября. Тогда один из студентов проник в здание вуза с оружием и открыл огонь.
В результате погибли шесть человек.
Тогда ректор университета Дмитрий Красильников рассказал, что в тот день тревожная кнопка сработала. При этом он заявил, что вуз не имел претензий к работе обслуживающего частного охранного предприятия.
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