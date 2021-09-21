Опубликован список погибших при стрельбе в пермском вузе

Фото: CК РФ

Министерство безопасности Пермского края опубликовало в своем телеграм-канале список погибших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Маргарита Геннадиевна Энгаус, 66 лет;

Ярослав Алексеевич Арамелев, 19 лет;

Ксения Павловна Самченко, 18 лет;

Екатерина Родомировна Шакирова, 19 лет;

Анна Александровна Айгельдина, 26 лет;

Александра Юрьевна Мохова, 20 лет.

Трагедия произошла утром 20 сентября в Пермском государственном университете. Неизвестный вошел на территорию вуза и открыл стрельбу. В результате шесть человек погибли, еще свыше 20 пострадали.

Позже подозреваемого задержали. Им оказался один из студентов юрфака ПГНИУ. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

