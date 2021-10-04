Обезвредивший стрелка в вузе Перми полицейский стал лауреатом Строгановской премии

19:01
Фото: vk.com/perm_fraternity
Полицейский Константин Калинин, который обезвредил стрелявшего в вузе Перми, стал лауреатом Строгановской премии в 2021 году. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
Уточняется, что лауреатов определили в ходе заседания правления региональной общественной организации Пермское землячество.
"В номинации "За честь и достоинство" отмечен лейтенант полиции Константин Калинин, который героически проявил себя в ходе трагических событий в Пермском государственном национальном исследовательском университете 20 сентября", – говорится в сообщении.
Пермское землячество учредило Строгановскую премию в 2005 году. Эта награда вручается за выдающиеся достижения ныне живущих людей, прославивших Пермский край и его жителей. Лауреат получает статуэтку Аники Строганова, памятный знак, диплом и 500 тысяч рублей.
Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев вручил награды сотрудникам ДПС, которые задержали стрелка в пермском вузе. Он поблагодарил правоохранителей за добросовестную службу и отметил их мужество и самоотверженность.
Калинину досрочно присвоено очередное специальное звание лейтенанта полиции, а его напарнику Владимиру Макарову – капитана полиции.
Трагедия в ПГНИУ произошла 20 сентября. Молодой человек пришел в кампус вуза и открыл огонь. На тот момент в корпусах находились порядка трех тысяч студентов. В результате стрельбы погибли 6 человек, 43 – пострадали.
Задержал налетчика сотрудник ДПС, младший лейтенант Константин Калинин. Молодой человек оказал сопротивление полицейскому и был ранен.
Путин наградил полицейского, который обезвредил напавшего на вуз в Перми
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