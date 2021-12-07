Суд продлил арест устроившему стрельбу в пермском вузе студенту

Фото: ТАСС/Пермский краевой суд

Дзержинский районный суд Перми продлил арест до 20 февраля устроившему стрельбу в вузе Перми студенту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судью.

Заседание проходило без личного участия обвиняемого.

Ранее суд арестовал молодого человека до 13 декабря. Ему было предъявлено обвинение по делу о массовом убийстве. Подозреваемый полностью признал вину.

Трагедия в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла 20 сентября. Молодой человек пришел в кампус вуза и открыл огонь. На тот момент в корпусах находились порядка трех тысяч студентов. В результате стрельбы погибли 6 человек, 43 пострадали.

Задержал злоумышленника сотрудник ДПС, младший лейтенант Константин Калинин. Позднее он был удостоен награды.

