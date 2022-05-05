Суд продлил арест казанскому стрелку Галявиеву до 11 августа

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Верховный суд Татарстана продлил арест обвиняемому в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 Ильназу Галявиеву еще на три месяца – до 11 августа, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что срок ареста Галявиева истекал 11 мая – ровно через год после преступления.

"Продлить срок содержания под стражей Галявиева… до 11 августа", – заявил судья.

В ходе судебного заседания представитель следствия уточнил, что в настоящее время обвиняемый и его адвокат знакомятся с материалами уголовного дела, из 310 томов они прочитали 24 тома. Галявиев против продления меры пресечения не возражал.

Ильназ Галявиев совершил нападение на детей и учителей в гимназии № 175 в Казани 11 мая 2021 года. В результате стрельбы погибли семь детей и две учительницы. 12 мая суд заключил его под стражу.

Позднее Галявиев прошел две психолого-психиатрические экспертизы. Первая признала молодого человека невменяемым на момент совершения убийства, а вторая сделала вывод о его полной вменяемости.