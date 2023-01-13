Чемпионка Олимпиады Латынина рассказала о своем самочувствии после микроинсульта

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина рассказала о состоянии своего здоровья после микроинсульта. Ее слова передает РИА Новости.

Спортсменка отметила, что чувствует себя отлично.

О госпитализации гимнастки стало известно в конце декабря. Тогда спортсменка не стала раскрывать причину произошедшего.

Позднее директор Спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной Ольга Коркич сообщила, что спортсменка перенесла микроинсульт и находится в медучреждении для дополнительного обследования.

Латынина родилась 27 декабря 1934 года. За годы своей спортивной деятельности она завоевала 18 олимпийских медалей, среди них – девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые.

В 1956 году она была удостоена звания "Заслуженный мастер спорта СССР", в 1972 – "Заслуженный тренер СССР".

Ранее стало известно, что состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова остается без изменений. В начале января спортсмена направили в медучреждение в Коммунарке, где он начал проходить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

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