Реабилитолог объяснил, какие операции нужны Костомарову перед протезированием

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Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову могут провести несколько операций перед протезированием, сообщает News.ru.

"Обычно перед протезированием делают следующее: подготовка культи и формирование лоскута, который будет держать протез, и невролиз – удаление из рубца концевых отростков нерва, чтобы уменьшить или убрать болевой синдром, фантомные боли и, соответственно, нейропатические локальные боли", – рассказал реабилитолог и невролог Александр Комаров.

По мнению врача, если у Костомарова есть дефект кожи, тогда специалисты сделают дополнительно имплантацию. То есть будет пересажена кожа или ткани мяса, которые уплотнят или улучшат опороспособность культи.

Фигурист попал в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. По данным СМИ, проблемы с кровообращением привели к отмиранию тканей, из-за чего фигуристу пришлось ампутировать сначала стопы, а после – несколько пальцев рук. Затем была проведена ампутация голени обеих ног и всей кисти руки, передавали журналисты.

Врачи уже провели операцию по формированию культи ноги для будущих протезов. Аналогичную операцию сделали и на другой ноге. Теперь предстоит та же процедура на обеих руках. С Костомаровым дополнительно работают инструктор и психолог.

