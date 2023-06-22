Ассистент Тарасовой опровергла сообщения, что тренеру потребовалась скорая помощь

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Никто не вызывал скорую помощь российскому тренеру по фигурному катанию Татьяне Тарасовой, у нее все в порядке. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на ее ассистента Аделину.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что тренер потеряла сознание, находясь дома. Уточнялось, что обмороку якобы предшествовали мигрень и онемение рук.

"Это кто вам сказал так? Не знаю, кто что пишет. У нас все отлично", – заверила Аделина.

В начале июня СМИ сообщили о том, что тренеру потребовалась госпитализация. Однако сама Тарасова опровергла эту информацию. Она объяснила, что заехала в больницу для того, чтобы купить лекарства.

Позже в телеграм-каналах распространилась информация, что тренеру пришлось вызвать скорую. Она якобы пожаловалась на высокое давление и плохое самочувствие, однако отказалась ложиться в больницу. В свою очередь, Тарасова вновь не подтвердила эти сообщения, отметив, что прекрасно себя чувствует, и призвала не переживать за нее.



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