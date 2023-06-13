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15:20

Шоу-бизнес

Телеведущий Валдис Пельш опроверг информацию о своей госпитализации

Фото: ru.wikipedia.org/Okras

Российский телеведущий Валдис Пельш опроверг информацию о своей госпитализации, заявив, что проходит плановое обследование в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского. Об этом сообщает ТАСС.

"У нас (запланирована. – Прим. ред.) экспедиция в горы, перед такими экспедициями мы все проходим обследования", – сказал Пельш, уточнив, что с ним все в порядке.

До этого в Сети появилась информация о госпитализации телеведущего. Как сообщали телеграм-каналы, Пельшу потребовалась помощь медиков из отделения сложных нарушений ритма сердца.

Ранее в больнице оказался российский певец Стас Пьеха. Его госпитализировали в кардиореанимацию. Медики диагностировали у исполнителя стенокардию.

Позже сам Пьеха рассказал, что в ходе обследования специалисты не выявили у него серьезных проблем с сердцем. Он призвал фанатов не переживать за его здоровье.

Певицу Славу госпитализировали в одну из московских клиник – СМИ

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