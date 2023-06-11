Стас Пьеха рассказал о результатах обследования сердца

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Российский певец Стас Пьеха рассказал, что в ходе медицинских обследований у него не обнаружили серьезных проблем с сердцем. Об этом он сообщил своим подписчикам в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Я провел все анализы, которые только можно было, сердечные. Никаких глобальных проблем не показало. Что-то там по мелочам, какие-то вещи, из-за которых сильно вам переживать не надо, и мне тоже, тем более, не надо переживать", – отметил артист.

Певец выразил благодарность тем, кто переживал за его здоровье.

Ранее стало известно, что Пьеха попал в кардиореанимацию. Уточнялось, что он плохо себя почувствовал в ночь на 11 июня, певцу вызвали скорую. Сам артист в социальных сетях признался, что испугался за свою жизнь.

В СМИ говорилось, что певец находится в Боткинской больнице в Москве в тяжелом состоянии. Однако врачи уточнили, что Пьеха дышит самостоятельно.



Режиссера Глеба Панфилова доставили в НИИ Склифосовского с инсультом