Певицу Славу госпитализировали в Москве с подозрением на воспаление легких

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Певицу Анастасию Сланевскую, известную под псевдонимом Слава, экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на воспаление легких, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на директора артистки Николая Макарова.

"Да, артистка госпитализирована. Врачи решили положить, просто сделать анализы, проверить, что с ней, потому что стало плохо, температура поднялась. Просто симптомы какие-то есть, поэтому нужно было изначально подумать, что это может быть. Похоже на воспаление легких", – сказал Макаров.

Как уточнил директор певицы, врачи рекомендовали Сланевской обследоваться. Сейчас она ждет результатов анализов.

Ранее в Сети появилась информация об экстренной госпитализации главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой. В телеграм-каналах утверждалось, что Памфилова полностью потеряла голос.

В ответ глава ЦИК заявила, что обращение в больницу связано с ларингитом. Памфилова заверила, что это не скажется на ее работоспособности и ближайших планах.