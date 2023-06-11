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Стаса Пьеху госпитализировали в кардиореанимацию
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Российский певец Стас Пьеха попал в кардиореанимацию. О госпитализации артиста сообщается в телеграм-канале "112".
По предварительной информации, Пьеха плохо себя почувствовал в ночь на 11 июня, певцу вызвали скорую.
"Пьеха жаловался на боли в сердце, ему поставили диагноз "стенокардия". Сейчас он находится под наблюдением врачей", – говорится в публикации.
Сам певец в социальных сетях признался, что испугался за свою жизнь.
"Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи", – написал он.
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на медиков, артист находится в Боткинской больнице в Москве в тяжелом состоянии. Однако врачи уточнили, что Пьеха дышит самостоятельно.
Ранее певицу Анастасию Сланевскую, известную под псевдонимом Слава, экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на воспаление легких. Как уточнил директор певицы, врачи рекомендовали ей обследоваться.
До этого в Сети появилась информация об экстренной госпитализации главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой. В телеграм-каналах утверждалось, что Памфилова полностью потеряла голос.
Певец Стас Пьеха прочитал текст в рамках акции "Тотальный диктант"
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