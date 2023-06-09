Берлускони вновь положили в больницу в Милане – СМИ

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Экс-премьера Италии Сильвио Берлускони вновь положили в больницу в Милане. О госпитализации политика сообщает итальянское агентство АНСА.

Уточняется, что в настоящее время он находится в клинике "Сан-Раффаэле".

Берлускони госпитализируют в данное медучреждение уже не первый раз. Он находился под наблюдением врачей в марте и апреле этого года. По данным СМИ, у 86-летнего политика были жалобы на боли. Специалисты провели компьютерную томографию. Другие подробности не раскрывались.

Позднее говорилось, что у него развилась легочная инфекция на фоне хронической лейкемии.

19 мая стало известно, что Берлускони выписали из больницы "Сан-Раффаэле", где он провел больше месяца.



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