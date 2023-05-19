Экс-премьера Италии Берлускони выписали из больницы – СМИ

Фото: ТАСС/ZUMA Press

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони выписали из миланской больницы "Сан-Раффаэле". Об этом сообщает телеканал Rai News 24.

Отмечается, что политик провел в клинике больше месяца.

86-летнего Берлускони госпитализировали 5 апреля. У него развилась легочная инфекция на фоне хронической лейкемии.

Лечение политика было направлено на лечение инфекции с ограничением негативных последствий патологического гиперлейкоцитоза и возвращение его состояния здоровья к клиническому, о чем заявлял его врач Альберто Дзангрилло.