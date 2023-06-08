Тарасова заявила, что не вызывала себе скорую помощь

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что чувствует себя хорошо, она не вызывала скорую помощь. Об этом сообщает РИА Новости.

"У меня прекрасное самочувствие и давление. Скорую помощь я не вызывала. Откуда вы вообще это берете? Не надо за меня переживать", – заявила она.

Ранее в телеграм-каналах распространилась информация, что 76-летняя Тарасова вызвала скорую. Она якобы посетовала на высокое давление и плохое самочувствие, однако отказалась ложиться в больницу.

5 июня тренер опровергла информацию о своей госпитализации. Она объяснила, что заехала в медучреждение для того, чтобы купить лекарства.