12:38Спорт
Тарасова заявила, что не вызывала себе скорую помощь
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что чувствует себя хорошо, она не вызывала скорую помощь. Об этом сообщает РИА Новости.
"У меня прекрасное самочувствие и давление. Скорую помощь я не вызывала. Откуда вы вообще это берете? Не надо за меня переживать", – заявила она.
Ранее в телеграм-каналах распространилась информация, что 76-летняя Тарасова вызвала скорую. Она якобы посетовала на высокое давление и плохое самочувствие, однако отказалась ложиться в больницу.
5 июня тренер опровергла информацию о своей госпитализации. Она объяснила, что заехала в медучреждение для того, чтобы купить лекарства.
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