Татьяна Тарасова опровергла сообщения о своей госпитализации

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что чувствует себя хорошо, и опровергла появившуюся в СМИ информацию о своей госпитализации. Об этом пишет РИА Новости.

Тарасова объяснила, что заехала в больницу для того, чтобы купить лекарства.

"Интересующиеся дебилы написали, что я в больнице лежу", – заявила она.

Ранее пресс-служба Никиты Михалкова опровергла сообщения о его госпитализации. Также супруга режиссера заверила, что здоровье Михалкова в порядке. По ее словам, он проходит плановую проверку.

До этого сообщалось о госпитализации главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой. В телеграм-каналах утверждалось, что Памфилова полностью потеряла голос. В ответ глава ЦИК заявила, что обращение в больницу связано с ларингитом.