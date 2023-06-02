Пресс-служба Михалкова опровергла информацию о его госпитализации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сообщения о госпитализации советского и российского кинорежиссера Никиты Михалкова не соответствуют действительности, заявили в его пресс-службе.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что Михалкова положили в больницу.

"Данная информация не соответствует действительности", – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Михалков является Героем Труда РФ, народным артистом РСФСР и обладателем премии "Оскар".

До этого супруга режиссера заверила, что здоровье Михалкова в порядке. По ее словам, он проходит плановую проверку.

Зимой Михалкова госпитализировали с гриппом. Тогда его перевели в реанимацию многопрофильной клинической больницы № 52.

После выписки режиссер вернулся к профессиональной деятельности и выступил на сцене Театра сатиры в спектакле "12".



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