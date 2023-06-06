Юрий Антонов опроверг слухи о своей госпитализации

Фото: vk.com/Юрий Антонов | Официальная группа

Композитор и народный артист России Юрий Антонов сообщил, что находится дома, и опроверг слухи о своей госпитализации из-за проблем с сердцем. Об этом пишет ТАСС.

"Все нормально, я дома нахожусь в кругу своих животных. Я ездил в клинику зубы лечить", – рассказал он.

Информация о госпитализации Антонова с сердечным приступом появилась в телеграм-каналах накануне. Отмечалось, что музыкант решил выписаться из больницы на несколько дней раньше, чем рекомендовали врачи.

Ранее сообщения о своей госпитализации опровергла заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она рассказала, что хорошо себя чувствует, а в больницу заезжала за лекарствами.

До этого в СМИ распространилась информации об экстренной госпитализации режиссера Никиты Михалкова. Позже эти сообщения не подтвердили в пресс-службе режиссера.