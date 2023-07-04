Сын режиссера Митты заявил, что с его отцом все нормально

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Народный артист России, кинорежиссер Александр Митта проходит обычное обследование в Боткинской больнице в Москве, с ним все нормально. Об этом в беседе с ТАСС сообщил сын режиссера Евгений Митта.

"У него нет никаких очередных нарушений. <...> Ничего нет, все сделали, посмотрели. КТ и так далее – все нормально", – сказал Митта.

Слухи об ухудшении состояния 90-летнего режиссера появились накануне. Утверждалось, что его парализовало, из-за чего потребовалось вызвать скорую помощь. Однако Евгений Митта эту информацию опроверг.

Позже помощница Митты заявила, что домой к режиссеру все же приезжали врачи, которые хотели его госпитализировать. А в медучреждении между тем утверждали, что он попал в реанимацию.

