Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила о тяжелом состоянии актрисы

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Лечащие врачи оценивают состояние народной артистки РСФСР Федосеевой-Шукшиной как тяжелое. Об этом сообщила ее дочь Ольга Шукшина.

"Состояние тяжелое, но динамика положительная. Это то, что говорит лечащий врач", – цитирует ее РИА Новости.

5 июня СМИ сообщили об экстренной госпитализации артистки в Москве. Дочь Федосеевой-Шукшиной, комментируя подобную информацию, уточнила, что актриса отправилась в медучреждение для планового обследования. По информации Шукшиной, ее мать находилась "в надежных руках".

Спустя около двух дней СМИ вновь опубликовали информацию об актрисе, однако на этот раз сообщалось, что состояние Федосеевой-Шукшиной ухудшилось и ей установили кардиостимулятор. Дочь актрисы тогда сообщила, что распространение таких слухов может быть маркетинговым ходом изданий, который предпринимается для повышения числа просмотров.

Шукшина подчеркнула, что данные о состоянии здоровья ее матери засекречены, и она не знает, как подобная информация оказывается в СМИ. Подтверждать или опровергать данные она отказалась.



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