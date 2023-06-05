Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной заявила, что актриса находится на плановом обследовании

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина попала в одну из московских клиник для прохождения планового обследования, сообщила ТАСС ее дочь Ольга Шукшина.

По словам женщины, актриса находится в "надежных руках" в одном из лучших лечебно-профилактических учреждений.

Ранее СМИ писали об экстренной госпитализации артистки.

29 мая певицу Славу экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на воспаление легких. Директор артистки уточнил, что врачи решили взять анализы у Славы, потому что ей стало плохо.

До этого сообщалось о госпитализации главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой. В телеграм-каналах утверждалось, что Памфилова полностью потеряла голос. В ответ глава ЦИК заявила, что обращение в больницу связано с ларингитом.

Певицу Славу госпитализировали в одну из московских клиник – СМИ