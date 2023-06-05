16:58Культура
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной заявила, что актриса находится на плановом обследовании
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина попала в одну из московских клиник для прохождения планового обследования, сообщила ТАСС ее дочь Ольга Шукшина.
По словам женщины, актриса находится в "надежных руках" в одном из лучших лечебно-профилактических учреждений.
Ранее СМИ писали об экстренной госпитализации артистки.
29 мая певицу Славу экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на воспаление легких. Директор артистки уточнил, что врачи решили взять анализы у Славы, потому что ей стало плохо.
До этого сообщалось о госпитализации главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой. В телеграм-каналах утверждалось, что Памфилова полностью потеряла голос. В ответ глава ЦИК заявила, что обращение в больницу связано с ларингитом.
Певицу Славу госпитализировали в одну из московских клиник – СМИ
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