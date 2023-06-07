Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала сообщения об ухудшении здоровья актрисы

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга заявила, что не знает, откуда появилась информация об ухудшении здоровья ее матери. Руководство медицинского учреждения гарантировало сохранность документов, сообщает РИА Новости.

До этого в СМИ появлялась информация, что состояние Федосеевой-Шукшиной ухудшилось и врачи установили ей электрокардиостимулятор.

"Я только что из госпиталя, в котором провела разговор с заведующим отделением, с которым мы обсудили такой ажиотаж СМИ, такой нездоровый… Он мне подтвердил, что все данные, документы медицинского характера засекречены даже от местных и ничего не может быть разглашено", – рассказала дочь актрисы.

Женщина добавила, что не знает, откуда именно может поступать информация о состоянии ее матери. Она подчеркнула, что все медицинские документы и данные законодательно охраняются.

"Нет, информацию я не опровергаю, просто никак не комментирую... Все-таки охраняются данные законом, а кто-то это нарушает, но сейчас не до этого", – отметила она.

По словам дочери Федосеевой-Шукшиной, ей уже высказали два соболезнования. Она считает, что происходящее может быть маркетинговым ходом ради просмотров.

"Я вынуждена была в (соцсети. – Прим. ред.) "ВКонтакте" делать ссылку на эти безумные каналы, которые, скорее всего, зарегистрированы в Украине... Я так понимаю, это какой-то информационный маркетинговый ход, чтобы просто были просмотры. "С прискорбием сообщаем" у них выходит каждый день", – рассказала женщина.

В связи со всем происходящим дочь Шукшиной выразила надежду на то, что недостоверная информация будет публиковаться все реже.

Ранее дочь артистки сообщала, что Федосеева-Шукшина попала в одну из московских клиник для прохождения планового обследования. Она добавила, что актриса находится в "надежных руках" в одном из лучших лечебно-профилактических учреждений.



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