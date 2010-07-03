Обновленные фонтаны и исторический облик. Как преобразилась ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К своему 80-летию крупнейший экспозиционный, музейно-выставочный комплекс столицы преобразился и получил новый облик, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Восстановительные работы на 50 объектах культурного наследия, расположенных на ВДНХ, начались с 2014 года. На 20 из них реставрация уже завершена.

К настоящему моменту специалисты восстановили центральную часть арки главного входа, провели работы на 14 фонтанах, расположенных на Центральной аллее, отреставрировали фонтан "Золотой колос", который до этого не работал прядка 30 лет.

Завершены работы в павильоне № 34 "Космос". Восстановлен уникальный стеклянный купол и скульптурная группа на крыше здания, воссоздан гипсовый лепной декор на фасадах. Под куполом павильона появилась люстра, которая является точной копией звезды, украшавшей Троицкую башню Московского Кремля с 1935 по 1937 год. В диаметре люстра более 4 метров, весит она тонну.

Фасады здания из керамических блоков и скульптурные композиции на крыше восстановлены в павильоне № 58 "Земледелие".

Исторический облик вернули фасадам павильона № 13 "Здравоохранение". На главном фасаде отреставрирован трехчастный портал. По историческим фотографиям удалось воссоздать декоративные решетки на арках.

Кроме того, специалисты восстановили центральную часть арки главного входа, обновили фасады и сделали архитектурную подсветку.

В 2017 году отреставрировали символ ВДНХ, скульптуру "Тракторист и колхозница" на арке. Основание композиции укрепили и обновили уникальную отделку из золотой смальты.

Масштабная работа по восстановлению объектов на ВДНХ будет продолжена.

В конце апреля должны заработать фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок", созданные в 1954 году по проекту архитектора Константина Топуридзе. Их комплексную реставрацию впервые за 65 лет эксплуатации начали в октябре 2018 года.