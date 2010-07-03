Ряд маршрутов наземного транспорта в столице изменится 3 и 4 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице изменится ряд маршрутов наземного городского транспорта 3 и 4 мая из-за проведения мотопарада в рамках Московского городского весеннего мотофестиваля, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"3 мая с 15:20 троллейбусы №7 поедут в обоих направлениях по Ломоносовскому и Ленинскому проспектам (без заезда на Мичуринский проспект и улицу Косыгина)", – говорится в сообщении Мосгортранса.

4 мая городской наземный транспорт будет следовать с увеличенными интервалами.

"В частности, с 9:00 – автобусы "А", "т88", №40, 122, троллейбусы №14, 22, трамваи №7, 13, 37, 50. С 11:30 - автобусы "Б" (внешнее, внутреннее), "м2", "м3", "м6", "м9", "м10", "т3", "т39", "т47", №15, 39, 64, 255, 869, "с43", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе Мосгортранса сообщили, что в эти дни для гостей мотофестиваля организуют бесплатный автобусный экспресс-маршрут "Э". Автобус будет курсировать на участке "Хамовнический Вал – Андреевский мост".

3 мая маршрут будет работать с 10:00 до 20:00; 4 мая – с 8:00 до 21:00.

Кроме того, в центре города перекроют движение. Ограничения введут на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой с 23:30 3 мая до 15:00 4 мая.

Из-за проведения Московского городского весеннего мотофестиваля ограничение также будет действовать с 23:30 2 мая до 23:30 3 мая по одной полосе в каждом направлении.

По той же причине 4 мая с 11:00 движение будет перекрыто на участке Садового кольца – от улицы Новая Басманная до Ленинского проспекта, а также на участке Фрунзенской набережной – от улицы Хамовнический Вал до Садового кольца.

В текущем году мотофестиваль будет проходить два дня. 3 мая посетителей ждет развлекательная и шоу-программа в Парке Горького, а 4 мая на проспекте Академика Сахарова стартует мотопарад по Садовому кольцу. Предполагается, что в заезде примут участие около шести тысяч человек.

В прошлом году мотопарад, посвященный закрытию мотосезона, посетили более 40 тысяч человек. Колонна байкеров стартовала на проспекте Академика Сахарова и проследовала по Садовому кольцу до Воробьевых гор.