Ряд маршрутов наземного транспорта в столице изменится 3 и 4 мая

В столице изменится ряд маршрутов наземного городского транспорта 3 и 4 мая из-за проведения мотопарада в рамках Московского городского весеннего мотофестиваля, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".
"3 мая с 15:20 троллейбусы №7 поедут в обоих направлениях по Ломоносовскому и Ленинскому проспектам (без заезда на Мичуринский проспект и улицу Косыгина)", – говорится в сообщении Мосгортранса.
4 мая городской наземный транспорт будет следовать с увеличенными интервалами.
Также в пресс-службе Мосгортранса сообщили, что в эти дни для гостей мотофестиваля организуют бесплатный автобусный экспресс-маршрут "Э". Автобус будет курсировать на участке "Хамовнический Вал – Андреевский мост".
3 мая маршрут будет работать с 10:00 до 20:00; 4 мая – с 8:00 до 21:00.
Кроме того, в центре города перекроют движение. Ограничения введут на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой с 23:30 3 мая до 15:00 4 мая.
Из-за проведения Московского городского весеннего мотофестиваля ограничение также будет действовать с 23:30 2 мая до 23:30 3 мая по одной полосе в каждом направлении.
По той же причине 4 мая с 11:00 движение будет перекрыто на участке Садового кольца – от улицы Новая Басманная до Ленинского проспекта, а также на участке Фрунзенской набережной – от улицы Хамовнический Вал до Садового кольца.
В текущем году мотофестиваль будет проходить два дня. 3 мая посетителей ждет развлекательная и шоу-программа в Парке Горького, а 4 мая на проспекте Академика Сахарова стартует мотопарад по Садовому кольцу. Предполагается, что в заезде примут участие около шести тысяч человек.
В прошлом году мотопарад, посвященный закрытию мотосезона, посетили более 40 тысяч человек. Колонна байкеров стартовала на проспекте Академика Сахарова и проследовала по Садовому кольцу до Воробьевых гор.
"Это наш город": весенний мотофестиваль станет двухдневным
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