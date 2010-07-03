Станции "Румянцево" и "Саларьево" закроют 3 мая

Пассажиры не смогут воспользоваться станциями "Румянцево" и "Саларьево" 3 мая. Их закроют для работ по продлению Сокольнической линии метро, сообщает единый транспортный портал.
В пятницу поезда красной ветки поедут от "Бульвара Рокоссовского" до "Тропарево". К закрытым станциям москвичей отвезут бесплатные компенсационные автобусы "КМ". В обычном режиме линия заработает утром 4 мая.
Отмечается, что из-за отсутствия пешеходного перехода под Киевским шоссе автобусы, которые поедут в центр, будут останавливаться в 10 минутах ходьбы от "Румянцево".
Жители ТиНАО смогут добраться до БЦ "Румянцево", если доедут до "Тропарево" и сделают пересадку в сторону области.
Тем, кому 3 мая нужно в аэропорт Внуково, стоит выбрать автобусы № 32 – от "Рассказовки" и № 611 – от "Юго-Западной" и "Тропарево".
У станции "Тропарево" горожан угостят горячим чаем. А рядом с закрытыми станциями будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они помогут построить оптимальный маршрут и найти нужные остановки.
Об изменениях в работе метро москвичи также узнают из плакатов и аудиообъявлений. За порядком проследят сотрудники УВД на Московском метрополитене и инспекторы Службы безопасности.
Ограничения введут по просьбе столичного департамента строительства. Они необходимы для продления Сокольнической линии в ТиНАО. Открытие станций "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" улучшит транспортную ситуацию и позволит местным жителям экономить на поездках до часа в день.
После открытия участка до "Коммунарки" на 14% снизится нагрузка на станцию "Саларьево".
Ранее сообщалось, что территории рядом с новыми станциями метро благоустроят в 2019 году. Общая площадь благоустройства превысит 200 гектаров.
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