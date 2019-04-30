Как защититься от квартирных воров в майские праздники

В предстоящие майские праздники многие москвичи уедут за город, а некоторые улетят в дальние путешествия за границу. Но не стоит забывать, что в это время особенно активны воры-домушники, которые только и ждут, чтобы люди покинули свои дома. Рассказываем, как обезопасить квартиру от кражи и не переживать за нее даже на зарубежном курорте.

Подружиться с соседями

Одно из лучших средств защиты от домушников в праздники – это дружелюбные соседи и родственники, которые могут периодически приходить и присматривать за сохранностью квартиры. Кроме того, стоит попросить их вычищать почтовой ящик от корреспонденции, поскольку если он заполнен, то является "маячком для злодеев".





Олег Иванников подполковник запаса МВД России Это знак, что владельцев жилого помещения нет дома, поэтому можно также соседей попросить вытаскивать из ящиков почту и квартирные счета.

Такой метод безопасности является довольно эффективным и не нуждается в дополнительных денежных вложениях.

Не писать об отдыхе в соцсетях

Фто: Портал мэра и правительства Москвы

Руководитель агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц рассказал Москве 24, что современные квартирные воры активно пользуются соцсетями, через которые получают информацию о потенциальных жертвах.

"Квартирные воры стали более изощренными и более продвинутыми, в том числе в плане современных технологий. Они пользуются информацией из соцсетей, чтобы понять, где находятся хозяева квартиры", – пояснил эксперт.

Кроме того, не следует публиковать в соцсетях фотографии с билетами, в которых указаны персональные данные, добавляет Лифшиц. По мнению эксперта, самый безопасный способ поделиться своими впечатлениями об отдыхе – выложить информацию после приезда домой.





Евгений Лифшиц руководитель агентства кибербезопасности Если публикуете фотографии с отдыха в социальных сетях, то делайте к данным ограниченный доступ, чтобы это видели только ваши друзья и родные, а не посторонние люди. Также лучше закрыть информацию профиля от посторонних, чтобы радостные эмоции от отдыха по приезде не превратились в грустные.

В арсенале мошенников и воров есть еще тысячи способов, которые позволяют завладеть личными данными: это и письма с вредоносными программами, и подставные сайты, похожие на сервисы, которыми пользуется большинство людей.

"Например, вам прислали ссылку на какой-то договор и говорят зайти в свой аккаунт в электронной почте, таким образом владельцы этого подставного сайта завладевают вашими данными", – заключил Лифшиц.

Закрыть все окна и двери

Покидая квартиру на длительный срок, нужно обязательно убедиться в том, что закрыты все двери и окна, особенно жителям нижних этажей. Опытные воры-домушники и форточники в первую очередь проверяют именно это.

По словам председателя общественной организации "Гражданская безопасность" Сергея Гринина, также перед отъездом стоит плотно зашторивать окна.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Некоторые считают, что нужно оставлять шторы открытыми, чтобы воры думали, что кто-то находится в квартире. Но, с другой стороны, с закрытыми шторами злоумышленники не смогут высмотреть в бинокль, что происходит в квартире.

Эксперт полагает, что лучше, когда двери в квартиру не выглядят, как вход в "швейцарский банк".

"Если дверь на первый взгляд очень надежная, то вероятность проникновения, как ни странно, возрастет, потому что воры могут подумать, что за ней много ценностей. Но и не надо, чтобы дверь открывалась, грубо говоря, булавкой", – подчеркнул Гринин.

Поставить охранную систему

Фото: depositphotos/ bubutu

По мнению экспертов, самым надежным средством от воров является оборудование квартиры охранной системой безопасности. Сейчас на рынке подобных систем можно найти тысячи вариантов: от банальных "кричалок", которые при проникновении в квартиру могут разбудить соседей по дому, до систем пультовой охраны: в помещении устанавливается специальное оборудование, и владелец заключает договор с охранным предприятием, откуда должны приехать по первому сигналу.

Цены на охранное оборудование разнятся, но в среднем можно рассчитывать на диапазон от 10 тысяч и более. А вот обслуживание системы сравнимо со стоимостью оплаты интернета. Например, подобная услуга от управления вневедомственной охраны Росгвардии по Москве стоит от 370 рублей в месяц.

"Пультовая охрана весьма эффективна, так как прибытие наряда даже в условиях мегаполисов не превышает пяти минут – за это время сложно вынести все имущество и драгоценности. При этом гражданин всегда может выбрать, какой организации довериться", – пояснил Гринин.

Даже таблички с надписью "находится под охраной" отпугивают злоумышленников, полагают эксперты. "Это достаточно действенный метод. Даже те, кто не пользуется услугой по охране, могут разместить такие таблички", – подчеркнул подполковник запаса МВД России Олег Иванников.

Также помогают снизить вероятность возможных краж в квартирах видеокамеры, которые размещают на дверях подъездов жилых домов, добавил он.

"Сейчас количество квартирных краж в Москве заметным образом снизилось, в том числе и потому, что почти на всех подъездах установлены видеокамеры. Надо отметить, что камер боятся в первую очередь воры, которые перевозят награбленное на автомобилях, так как по видео легко можно найти машину", – рассказывает Иванников.

Никто не рискует попасться на таком "примитивном преступлении", заключил собеседник Москвы 24.

Что еще можно сделать?

Сегодня существуют системы программирования для "умных домов", которые позволяют имитировать присутствие людей дома.

"Эти системы включают и выключают свет, могут включить музыку в запрограммированное или в случайное время", – пояснил эксперт по безопасности Сергей Гринин.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Также есть системы мониторинга движения в квартире, которые устанавливаются непосредственно самим владельцем: с помощью смартфона он может отслеживать, чтобы никто не вломился в квартиру, не произошел пожар или потоп.

"Правда, это, скорее, дополнительная сервисная функция, но с ее помощью можно сразу узнать, что нужно ехать домой, не дожидаясь звонка из полиции", – заключил собеседник Москвы 24.