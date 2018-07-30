Береги фары снову: как уберечь авто от рук злоумышленников

Каждый год владельцы сотен дорогих иномарок сталкиваются с кражей не только автомобилей, но и их частей. В основном под удар попадают фары машин. Как обезопасить свою машину от злоумышленников и сколько придется за это платить, читайте в материале портала Москва 24.

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Фары в ходу

Кражи автмобилей происходят, как правило, в темное время суток и на неохраняемых стоянках. Злоумышленников уже не привлекают колеса, так как их долго снимать, и почти не интересуют зеркала (за них много не выручишь). А вот фары – ходовой товар на авторынках.

Дело в том, что снять оптику с некоторых машин не представляет труда: больше 10 лет назад власти Евросоюза обязали автопроизводителей обеспечить легкий доступ водителей к фарам, чтобы можно было оперативно поменять фары на дороге. Другими словами, фары у многих иномарок практически не закреплены изнутри.

Страдают этим недугом в основном модели автомобилей Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg, Volvo XC90 и Audi Q8. Новые фары у этих автомобилей стоят около 100 тысяч рублей, а подержанные на вторичном рынке в два, а то и в три раза дешевле.

Как защититься

Страховка

Некоторые автовладельцы, чтобы не столько застраховаться от кражи, сколько не остаться в убытке, выбирают страховку. По словам эксперта общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Cергея Радько, чтобы застраховать фары, необходимо страховать весь автомобиль.

"Страховщики не очень охотно заключают договор на отдельные детали автомобилей и предпочитают страховать по КАСКО весь автомобиль. Соответственно, если похищение фары или повреждение автомобиля является страховым случаем, тогда уже решается вопрос о возмещении", – пояснил он.

При этом, владельцам, пострадавшим от действий злоумышленников, придется подождать новых деталей. Часто такое ожидание может достигать одного-двух месяцев. Лучшим вариантом станет получение денежной компенсации, уверен эксперт.



Cергей Радько эксперт общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Страховщик не может чисто физически обеспечить безусловное наличие фар, поэтому проще взять компенсацию деньгами. В автосервисе тоже нужно будет подождать, так как понадобится время пока машину примут в ремонт и пока они дождутся деталей, если их нет на складе. Все зависит от условий страхового договора КАСКО: сумма, сроки, в которые производится признание страховым случаем, сроки возмещения ущерба и так далее.

Маркировка

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Некоторые водители считают, что защитить фары от кражи и последующей перепродажи, можно с помощью нанесения маркировки – обычно VIN-номер автомобиля. Такая маркировку нельзя стереть или как-то удалить без порчи самой фары. Предположительно, маркировка должна испугать воров, которые не смогут ее перепродать. Стоит такая маркировка недорого – в районе нескольких сотен рублей за фару. Но и не надежно.

По словам эксперта, злоумышленники обычно не замечают маркировку на фарах, особенно в ночное время, когда происходит большинство краж фар.

"Если товар быстро реализуется на вторичном рынке, то маркировка тоже не поможет. Профессиональный угонщик не будет терять время и рассматривать ее на предмет наличия маркировки. Метка лишь может немного уменьшить цену на вторичном рынке, и такие фары вряд ли встретишь в официальных или околоофициаольных сервисах, где занимаются гарантийным ремонтом по КАСКО", – пояснил Радько.

Также существует GPS-маркировка. В корпус фары устанавливается компактный по размерам GPS-маячок с сим-картой, который подключается к бортовой сети электропитания автомобиля. Подзарядка маячка происходит во время работы бортовых устройств автомобиля. Как только фару кто-то украдет, устройство начнет работу автономно благодаря встроенному аккумулятору, и у водителя есть примерно сутки, чтобы отыскать пропажу. При этом, лучше заниматься поисками вместе с сотрудниками правоохранительных органов.

При помощи несложной программы можно отследить местоположение своих фар на карте с точностью до трех метров. Стоимость такого датчика немаленькая – от двух тысяч рублей, но это куда меньше стоимость новой фары на иномарку.

Сигнализация

Фото: depositphotos/huettenhoelscher

В самой простом варианте место крепления фары оборудуется датчиками, подключенными к локальной сигнализацией, не зависящему от штатной "сирены". При попытке кражи фары с кузова автомобиля происходит активация выделенного звукового сигнала. Возможно, сирена не даст злоумышленникам спокойно закончить свое дело, поскольку шанс быть замеченными очень велик.

Более сложная система защиты фар от кражи оповещает владельца автомобиля по средству обратной связи и параллельно включает защитную сирену. Если автомобиль находится в поле зрения системы обратной связи, звуковой сигнал и вибрация брелка сразу оповестит о попытке кражи фар. Также есть возможность сделать оповещение на мобильный телефон. Стоят такие сигнализации от 1,5 тысячи рублей и выше.

По словам руководителя федерального сервиса "Угона.нет" Алексея Курчанова, локальная сигнализация или герконовый датчик не сможет стопроцентно защитить от кражи авто.

"Сигнализация оповестит окружающих о том, что фара снята, но это мера оповестительная – информирует после совершения кражи, а не до. Как правило, если фара снимается, то злоумышленник просто убегает вместе с ней, не бросая. Кроме того, реакция владельца не мгновенная, поэтому злоумышленник успеет убежать", – отметил эксперт.

Кронштейны и замки

Одним из самых эффективных способов защиты фар автомобиля от кражи является механическая защита. По словам Курчанова, наиболее надежным способом является установка дополнительных устройств, которые крепят фару к кузову автомобиля.



Алексей Курчанов руководитель федерального сервиса "Угона.нет" Часто фары снимаются с применением некоего усилия извне и с помощью отверток, щупов, штырей, из-за которых фара с легкостью вылезает наружу. Чтобы такого не происходило, нужны механические средства, которые крепят фару к кузову внутри подкапотного пространства и не дают демонтировать ее быстро. При этом некоторые люди предупреждают злоумышленников наклейкой со знаком замочка, говорящим, что фара под защитой.

Курчанов добавил, что стоимость установки начинается от 5 тысяч рублей и выше в зависимости от модели автомобиля. При этом, умелый человек сможет установить защиту и самостоятельно – это в разы дешевле. Цена вопроса: порядка 500 рублей.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

"Можно защиту установить и собственноручно, если руки из нужного места растут и автовладелец обладает нужными навыками. Применяя смекалку, необходимо просто металлическими кронштейнами фару прикрепить к кузову автомобилю", – подчеркнул собеседник портала Москва 24.

Кроме того, для защиты своего авто стоит парковаться на охраняемых площадках с камерами и в местах, где есть хорошее освещение места парковки. "Если парковка в неохраняемом темном дворе, то это рискованные условия хранения, и нужно применять конкретные способы защиты автомобиля", – заключил Курчанов.

Если фар нет

Если же кража все-таки произошла, нужно как можно быстрее вызвать наряд полиции, не трогать свой автомобиль и не садиться в салон до приезда следственно-оперативной группы, чтобы сохранить оставленные вором улики. Чаще всего такими преступлениями промышляют ранее судимые и не имеющие постоянного источника доходов граждане.

Правда, по словам автоюриста Сергея Радько, случаи находки похищенных фар единичны.

"Случаи довольно редкие, потому что у тех, кто совершает подобного рода преступления, четко налажен канал сбыта этих фар. Они их, например, сняли с автомобиля, привезли на ближайший авторынок или автосервис, и там они уже продали. Соответственно, если сам злоумышленник после задержания не желает помочь полиции, то фары обнаружить практически невозможно, если он их не хранит у себя в гараже или дома", – подчеркнул он.