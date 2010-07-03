В районе МГУ изменят движение нескольких маршрутов общественного транспорта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пять маршрутов наземного общественного транспорта изменят в районе МГУ 2 мая. Это связано с проведением велогонки "Воробьевское кольцо", сообщает Агентство "Москва".

С 11:20 троллейбусы №7 поедут в обоих направлениях по Ломоносовскому и Ленинскому проспектам без заезда на Мичуринский проспект и улицу Косыгина.

С 11:30 автобусы №58 будут следовать с Мичуринского проспекта на Университетский проспект, также без заезда к остановке Улица Косыгина.

Автобусы №111 при движении от станции метро "Октябрьская" проследуют с Университетского проспекта на улицу Лебедева без заезда к Дворцу культуры МГУ.

Автобусы №902 будут курсировать между станцией метро "Ломоносовский проспект" и Воробьевским шоссе в обоих направлениях по Мичуринскому и Университетскому проспектам и улице Мосфильмовская.

Автобусный маршрут "С10" работать не будет. Изменения продлятся до окончания велогонки.

В центре Москвы 1 мая перекроют движение на ряде улиц, в том числе на улице Большая Якиманка и улице Большая Полянка. Перекрытия связаны с демонстрацией и митингом.