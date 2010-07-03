Метро в Москве изменит работу из-за репетиции парада 4 мая

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Из-за репетиции парада Победы в субботу, 4 мая, столичный метрополитен изменит режим работы станций "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь революции", "Библиотека им. Ленина", "Александровский сад" и "Боровицкая".

Данные станции будут работать только на вход и пересадку. Изменения будут действовать с 18:00 до окончания мероприятий, напомнили в пресс-службе поземки.

Эти же станции 7 и 9 мая с утра и до окончания организации военного парада будут закрыты на выход.

Также сообщается, что во время прохождения военной техники по улице Тверская выход пассажиров в город будет затруднен на станциях "Лубянка", "Тверская", "Маяковская", "Китай-город", "Пушкинская", "Чеховская".

Ранее в Центре организации дорожного движения напомнили, что 4 мая с 17.30 и до окончания мероприятий и 7 мая с 7.30 до окончания мероприятий будет полностью перекрыты Тверская, Моховая, Охотный ряд, Театральный проезд, Новая площадь и Старая площадь.

Также будут закрыты для проезда Китайгородский проезд, Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая и Устьинская набережные, Большой и Малый Москворецкие мосты, Чугунный мост, Болотная площадь, Болотная улица, Софийская, Раушская и Болотная набережные, Фалеевский переулок, улица Балчуг, Лубочный переулок, Садовническая набережная и улица, 1-й и 2-й Раушские переулки, улица Солянка и Большой Путинковский переулок.