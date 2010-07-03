Аэропорты Москвы несколько дней будут работать с ограничениями

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорты Москвы и Подмосковья 4, 7 и 9 мая будут работать в ограниченном режиме. Это связано с подготовкой и проведением воздушной части парада Победы, уточняет ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

"На 4 мая намечена первая репетиция с пролетом боевой авиации над центром Москвы, 7 мая состоится генеральная репетиция, а 9 мая – сам парад. Взлетно-посадочные операции в аэропорту Шереметьево будут ограничены в эти дни с 10:40 до 11:05 мск. В аэропорту Внуково – с 10:50 по 11:15 мск. В аэропортах Домодедово, Остафьево и Жуковский – с 10:50 по 11:20 мск", – говорится в сообщении.

Ограничения также затронут калужский аэропорт Грабцево. Они будут действовать с 09:40 по 10:40 по московскому времени. Уточняется, что в других регионах страны, где запланирована воздушная часть парада, ограничения вводиться не будут. Авиакомпаниям посоветовали скорректировать расписание полетов.

Накануне в Москве прошла репетиция парада в честь Дня Победы. Были задействованы колонны военной техники и пеших расчетов, участие принимало более 150 единиц вооружения – бронеавтомобили "Тигр", защищенные автомобили "Тайфун", бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, боевые машины пехоты БМП-3 и другие.