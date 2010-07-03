В столице прошла репетиция парада в честь Дня Победы

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В понедельник, 29 апреля, в столице состоялась репетиция парада в честь Дня Победы. В репетиции были задействованы колонны военной техники и пеших расчетов.

Участвовало более 150 единиц современного и перспективного вооружения. Это бронеавтомобили "Тигр", защищенные автомобили "Тайфун", бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, боевые машины пехоты БМП-3 и другие.

В репетиции участвовал танк третьего поколения Т-14 "Армата", боевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор", пусковая установка ЗРК С-400. Были представлены самоходные гаубицы "Мста-С", ЗРК "Бук-М2" и "Тор-М2", а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и другие образцы.

Кроме того, по Красной площади проехали кабриолеты Aurus, в которых 9 мая должны находиться принимающий парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и командующий парадом главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

В связи с репетицией парада в честь Дня Победы движение полностью перекрыли на ряде улиц в центре столицы.

Также несколько станций столичного метрополитена работали только на вход. Изменен режим работы станций "Площадь революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Библиотека имени Ленина". Станции будут работать только на вход до окончания мероприятий.

Они же 7 и 9 мая с утра и до окончания организации военного парада будут закрыты на выход. Кроме того, во время прохождения военной техники по улице Тверская выход пассажиров в город будет затруднен на станциях "Лубянка" (в сторону улицы Никольская), "Тверская", "Маяковская", "Китай-город" (северный вестибюль в сторону Ильинки, южный вестибюль в сторону Варварки, Китайгородского проезда), "Пушкинская", "Чеховская".