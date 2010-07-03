В столице прошла репетиция парада в честь Дня Победы

В понедельник, 29 апреля, в столице состоялась репетиция парада в честь Дня Победы. В репетиции были задействованы колонны военной техники и пеших расчетов.
Участвовало более 150 единиц современного и перспективного вооружения. Это бронеавтомобили "Тигр", защищенные автомобили "Тайфун", бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, боевые машины пехоты БМП-3 и другие.
В репетиции участвовал танк третьего поколения Т-14 "Армата", боевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор", пусковая установка ЗРК С-400. Были представлены самоходные гаубицы "Мста-С", ЗРК "Бук-М2" и "Тор-М2", а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и другие образцы.
Кроме того, по Красной площади проехали кабриолеты Aurus, в которых 9 мая должны находиться принимающий парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и командующий парадом главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
В связи с репетицией парада в честь Дня Победы движение полностью перекрыли на ряде улиц в центре столицы.
Также несколько станций столичного метрополитена работали только на вход. Изменен режим работы станций "Площадь революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Библиотека имени Ленина". Станции будут работать только на вход до окончания мероприятий.
Они же 7 и 9 мая с утра и до окончания организации военного парада будут закрыты на выход. Кроме того, во время прохождения военной техники по улице Тверская выход пассажиров в город будет затруднен на станциях "Лубянка" (в сторону улицы Никольская), "Тверская", "Маяковская", "Китай-город" (северный вестибюль в сторону Ильинки, южный вестибюль в сторону Варварки, Китайгородского проезда), "Пушкинская", "Чеховская".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.